Письма с таким содержанием получили 118 школ Минска, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего в стране сообщения получили 270 адресатов.





Все объекты обследовали правоохранители, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к угрозам лиц.













В министерстве напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.



