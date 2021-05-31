Шок! Под Кобрином мужчина провалился в подземный резервуар нефтепродуктов
Возле деревни Завершье из-за обрушения плит перекрытия мужчина упал в подземный резервуар нефтепродуктов.
Как сообщает МЧС, происшествие случилось около 17 часов в воскресенье. Резервуар, глубина которого составляет около 6 метров, был пуст, поскольку не эксплуатируется (раньше там был склад нефтепродуктов).
Мужчина упал, так как под ним обрушились железобетонные плиты перекрытия емкости. В резервуаре его к тому же присыпало землей.
Спасатели освободили пострадавшего и подняли его на поверхность. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, травма живота и позвоночника.
12:08 31/05/2021
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