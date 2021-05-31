+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Шок! Под Кобрином мужчина провалился в подземный резервуар нефтепродуктов

Возле деревни Завершье из-за обрушения плит перекрытия мужчина упал в подземный резервуар нефтепродуктов.

Как сообщает МЧС, происшествие случилось около 17 часов в воскресенье. Резервуар, глубина которого составляет около 6 метров, был пуст, поскольку не эксплуатируется (раньше там был склад нефтепродуктов). 

Мужчина упал, так как под ним обрушились железобетонные плиты перекрытия емкости. В резервуаре его к тому же присыпало землей.

Спасатели освободили пострадавшего и подняли его на поверхность. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, травма живота и позвоночника.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]