Как сообщает МЧС, происшествие случилось около 17 часов в воскресенье. Резервуар, глубина которого составляет около 6 метров, был пуст, поскольку не эксплуатируется (раньше там был склад нефтепродуктов).





Мужчина упал, так как под ним обрушились железобетонные плиты перекрытия емкости. В резервуаре его к тому же присыпало землей.





Спасатели освободили пострадавшего и подняли его на поверхность. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, травма живота и позвоночника.