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Сестрам Миронцевам нужна помощь

Неравнодушные беларусы напоминают о сестрах Миронцевых: "Мама девочек на пенсии, и много работает, чтобы помочь. Но у нее проблемы со здоровьем"

Сестрам Миронцевам нужна помощь
В сети объявлен сбор для семьи сестер-художниц, у одной из которых за решеткой обострились проблемы со здоровьем.

Напомним, суд дал сестрам Миронцевым 4,5 года на двоих. Анастасии – два года, Виктории – два с половиной. В тюрьме у последней обострилась болезнь щитовидки, девушка облысела.

В сети призывают поддержать семью Миронцевых – на оплату услуг адвокатов и материальную помощь маме.

– Девочки очень добрые, смелые и веселые, – отмечают неравнодушные. – Они росли в многодетной семье и мать вырастила одна шестерых дочерей. Мама девочек на пенсии, при этом много работает, чтобы помочь детям. Но у нее проблемы со здоровьем.
Источник: gazetaby.com
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