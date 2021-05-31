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СК обвинил в гибели рабочего в шахте "Беларуськалия" самого погибшего шахтера

Днем 30 мая от диспетчера рудника ОАО "Беларуськалий" поступило сообщение о смертельном травмировании машиниста горно-выемочных работ.

Следственно-оперативная группа спустилась в шахту для проведения осмотра места происшествия, сообщает СК.

По предварительной информации, 30 мая около 11.00 в шахте рудника 54-летний мужчина осуществил запуск линейной секции крепи в режиме разгрузки. При этом, в нарушение требований охраны труда, он находился частично под разгружаемой секцией, в результате чего получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. 

Солигорским районным отделом Следственного комитета по факту гибели мужчины проводится проверка. 
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