Следственно-оперативная группа спустилась в шахту для проведения осмотра места происшествия, сообщает СК.





По предварительной информации, 30 мая около 11.00 в шахте рудника 54-летний мужчина осуществил запуск линейной секции крепи в режиме разгрузки. При этом, в нарушение требований охраны труда, он находился частично под разгружаемой секцией, в результате чего получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.





Солигорским районным отделом Следственного комитета по факту гибели мужчины проводится проверка.