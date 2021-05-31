Сегодня - день рождения Светланы Алексиевич

31 мая 1948 года родилась белорусская писательница Светлана Алексиевич – автор произведений «Чернобыльская молитва» и «У войны не женское лицо».





Светлана Алексиевич родилась в городе Станислав (сегодня — Ивано-Франковск) в Украине в семье белоруса и украинки. После демобилизации отца семья вернулась в Беларусь.





Алексиевич окончила Копаткевичскую среднюю школу (Петриковский район), после окончания школы работала корреспондентом наровлянской районной газеты.





В 1967 году поступила на факультет журналистики БГУ, который окончила в 1972 г. Работала в березовской районной газете «Маяк коммунизма», преподавала в школе. Потом работала в минской «Сельской газете», в 1976—1984 годах — заведующая отделом очерков и публицистики журнала «Неман».





Дебютировала как писательница в 1975 г. Автор документальных книг «У войны не женское лицо» (1985), «Последние свидетели» (1985), «Цинковые мальчики» (1989), «Очарованные смертью» (1993), «Чернобыльская молитва» (1997).





Книги Светланы Алексиевич переводили и издавали в 19 странах мира. Она — автор сценариев к 21 фильму.





2 февраля 2010 года фильм ирландского режиссера Хуаниты Уилсон «Дверь» (The Door) был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный игровой фильм». Фильм основан на рассказе Николая Калугина из книги «Чернобыльская молитва».





В 2015 году писательница была награждена Нобелевской премией по литературе за цикл произведений «Голоса Утопии», составленный из шести книг: «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Зачарованные смертью», «Последние свидетели», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хенд».





Премия была вручена ей с формулировкой за «многоголосное звучание» прозы и «увековечение страдания и мужества», пишет intex-press.by





Светлана Алексиевич всегда критиковала режим Лукашенко, поддержала беларуские протесты в августе 2020 года, является членом Президиума Координационного совета. Из-за угрозы ареста минувшей осенью была вынуждена покинуть Беларусь.