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Сегодня - день рождения Светланы Алексиевич

Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, автор знаменитых на весь мир произведений "Чернобыльская молитва", "У войны не женское лицо", "Время секонд-хенд" родилась 31 мая 1948 года

Сегодня - день рождения Светланы Алексиевич
31 мая 1948 года родилась белорусская писательница Светлана Алексиевич – автор произведений «Чернобыльская молитва» и «У войны не женское лицо».

Светлана Алексиевич родилась в городе Станислав (сегодня — Ивано-Франковск) в Украине в семье белоруса и украинки. После демобилизации отца семья вернулась в Беларусь.

Алексиевич окончила Копаткевичскую среднюю школу (Петриковский район), после окончания школы работала корреспондентом наровлянской районной газеты.

В 1967 году поступила на факультет журналистики БГУ, который окончила в 1972 г. Работала в березовской районной газете «Маяк коммунизма», преподавала в школе. Потом работала в минской «Сельской газете», в 1976—1984 годах — заведующая отделом очерков и публицистики журнала «Неман».

Дебютировала как писательница в 1975 г. Автор документальных книг «У войны не женское лицо» (1985), «Последние свидетели» (1985), «Цинковые мальчики» (1989), «Очарованные смертью» (1993), «Чернобыльская молитва» (1997).

Книги Светланы Алексиевич переводили и издавали в 19 странах мира. Она — автор сценариев к 21 фильму.

2 февраля 2010 года фильм ирландского режиссера Хуаниты Уилсон «Дверь» (The Door) был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный игровой фильм». Фильм основан на рассказе Николая Калугина из книги «Чернобыльская молитва».

В 2015 году писательница была награждена Нобелевской премией по литературе за цикл произведений «Голоса Утопии», составленный из шести книг: «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Зачарованные смертью», «Последние свидетели», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хенд». 

Премия была вручена ей с формулировкой за «многоголосное звучание» прозы и «увековечение страдания и мужества», пишет intex-press.by.

Светлана Алексиевич всегда критиковала режим Лукашенко, поддержала беларуские протесты в августе 2020 года, является членом Президиума Координационного совета. Из-за угрозы ареста минувшей осенью была вынуждена покинуть Беларусь.
"Белорусский партизан"
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