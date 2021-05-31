"Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году", - пишут журналисты издания.





По их словам, им всё чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться их самих. "Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной", - говорится в обращении редакции к читателям сайта.





Однако архив новостей, накопленный за 21 год работы, пока остается открытым и доступным. Новости из недавнего прошлого без лишних трактовок и комментариев убедительно показывают, как складывалась наша новейшая история. Эту историю "зачистить" не удастся, какие бы ресурсы на это сейчас ни тратило государство, отмечается в последней публикации NEWSru.com.





Сайт изначально открылся как интернет-портал новостей телеканала НТВ в августе 2000 года. В его запуске участвовал медиаменеджер Антон Носик. Когда телеканал вошел в состав "Газпром-Медиа", новостной сайт остался под контролем Владимира Гусинского и сменил доменное имя на newsru.com.