+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минская милиция проверяет сообщения о минировании сразу нескольких школ

Милиция проверяет сообщения о минировании сразу нескольких школ Минска, предпринимаются необходимые меры безопасности, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Какие столичные школы "заминировали", в ГУВД Мингорисполкома не указали. Также неизвестно, проводилась ли эвакуация школьников и сотрудников.

"Сегодня в милицию обратились руководители нескольких школ, которые сообщили о поступивших на почту учреждений образования сообщениях о заложенных взрывных устройствах", – пояснили в ГУВД.
В школы прибыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения правоохранители проведут проверку.

Напомним, у школьников уже завершился учебный год, 1 июня у выпускников 9-х и 11-х классов начнется экзаменационная кампания.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]