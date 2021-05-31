На стогах сена и босиком: появились фото со свадьбы Бориса Джонсона

Rebecca Fulton/Getty Images





Свадьбу устраивали для 30 близких друзей и семьи в субботу, 29 мая. Большее празднование планируют следующим летом, сообщили ВВС ссылаясь на местные издания.





Церемонию бракосочетания провели тайно в Вестминстерском соборе. Представителей общественности попросили покинуть собор после 13:30 по местному времени. Невеста в белом платье прибыла на лимузине примерно через полчаса. Ранее она уже подтвердила, что примет фамилию своего нового мужа.





Депутат-консерватор Джеймс Кливерли поделился фотографией, на которой молодожены наслаждаются приемом в саду под солнечными лучами, а на заднем плане видны украшения и стол с закусками.