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На стогах сена и босиком: появились фото со свадьбы Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании 56-летний Борис Джонсон женился на своей невесте 33-летней Кэрри Саймондс.

Rebecca Fulton/Getty Images

Свадьбу устраивали для 30 близких друзей и семьи в субботу, 29 мая. Большее празднование планируют следующим летом, сообщили ВВС ссылаясь на местные издания.

Церемонию бракосочетания провели тайно в Вестминстерском соборе. Представителей общественности попросили покинуть собор после 13:30 по местному времени. Невеста в белом платье прибыла на лимузине примерно через полчаса. Ранее она уже подтвердила, что примет фамилию своего нового мужа.

Депутат-консерватор Джеймс Кливерли поделился фотографией, на которой молодожены наслаждаются приемом в саду под солнечными лучами, а на заднем плане видны украшения и стол с закусками.
Gazeta.ua
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