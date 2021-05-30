







Александр Лукашенко во время визита в Сочи все же искупался в море – кадры опубликовала пресс-служба президента Белоруссии. Пишут, что температура воды у сочинского побережья в тот момент не превышала 16 градусов.





Искупаться в Черном море белорусскому лидеру предложил накануне Владимир Путин во время прогулки на яхте, передает телеканал "Россия 24". Президент сказал, что море "становится все теплее и теплее", и пошутил, что купание может поспособствовать "достижению результатов встречи".