Фотофакт. Александр Лукашенко искупался в Черном море. Температура +16
Александр Лукашенко во время визита в Сочи все же искупался в море. Температура воды в тот момент не превышала 16 градусов.
Александр Лукашенко во время визита в Сочи все же искупался в море – кадры опубликовала пресс-служба президента Белоруссии. Пишут, что температура воды у сочинского побережья в тот момент не превышала 16 градусов.
Искупаться в Черном море белорусскому лидеру предложил накануне Владимир Путин во время прогулки на яхте, передает телеканал "Россия 24". Президент сказал, что море "становится все теплее и теплее", и пошутил, что купание может поспособствовать "достижению результатов встречи".
19:36 30/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение