Археологи нашли самый старый в мире тату-набор. И это кости индейки

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Кости нашли ещё в 1985 году, но только сейчас учёные смогли изучить их на микроуровне. Выяснилось, что инструменты сохранили характерные повреждения на самых кончиках и износ вокруг них. Кроме того, там нашли частицы охры красного и черного цвета, пишет НОЖ.





Такие же следы оставались на контрольных образцах костей оленя, которыми ученые наносили экспериментальные татуировки на свиную кожу.









Рядом с костями индейки сохранились ракушки со следами охры — предполагается, что именно туда древние тату-мастера окунали свои инструменты.