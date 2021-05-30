Заморозки на почве. Белгидромет предупреждает





В ближайшие сутки, как ожидается, будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют, что преимущественно будет без осадков.





Ветер в стране прогнозируется северо-восточный умеренный. Температура ночью составит +2°С…+8°С. В ночные и утренние часы по северу Республики Беларусь местами на почве ожидаются заморозки до 0°С…-2°С.





Температура воздуха днем составит от +12°С до +18°С, пишет newsbel.by.















