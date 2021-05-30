+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Заморозки на почве. Белгидромет предупреждает

Белгидромет проинформировал, что в Беларуси в понедельник, 31 мая 2021 года, ожидаются заморозки на почве и погода без осадков.


В ближайшие сутки, как ожидается, будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют, что преимущественно будет без осадков. 

Ветер в стране прогнозируется северо-восточный умеренный. Температура ночью составит +2°С…+8°С. В ночные и утренние часы по северу Республики Беларусь местами на почве ожидаются заморозки до 0°С…-2°С. 

Температура воздуха днем составит от +12°С до +18°С, пишет newsbel.by.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]