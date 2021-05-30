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Умер обладатель пяти премий "Грэмми" певец Би Джей Томас

Исполнителю было 78 лет, в марте сообщалось, что у него диагностирован рак легких на четвертой стадии.

Фото: AP / Wade Payne

Американский певец Би Джей Томас ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на его странице в Twitter, пишет Sputnik.

"С глубоким прискорбием мы подтверждаем кончину Би Джея Томаса", – говорится в сообщении.

По информации издания Variety, представители певца сообщили, что он скончался в субботу от осложнений, вызванных раком легких.

В марте этого года певец сделал заявление, в котором рассказал, что у него диагностирован рак легких на четвертой стадии.

Би Джей Томас пять раз удостаивался престижной премии "Грэмми", его песни неоднократно лидировали в хит-парадах США, а во всем мире продано более 70 копий его альбомов. Наибольшую известность исполнителю принесла композиция Raindrops Keep Fallin' on My Head. Она, в частности, была использована в фильмах "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид", "Форрест Гамп" и "Человек-паук 2".
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