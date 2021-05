Умер обладатель пяти премий "Грэмми" певец Би Джей Томас

Фото: AP / Wade Payne





Американский певец Би Джей Томас ушел из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на его странице в Twitter, пишет Sputnik.





"С глубоким прискорбием мы подтверждаем кончину Би Джея Томаса", – говорится в сообщении.





По информации издания Variety, представители певца сообщили, что он скончался в субботу от осложнений, вызванных раком легких.





В марте этого года певец сделал заявление, в котором рассказал, что у него диагностирован рак легких на четвертой стадии.





Би Джей Томас пять раз удостаивался престижной премии "Грэмми", его песни неоднократно лидировали в хит-парадах США, а во всем мире продано более 70 копий его альбомов. Наибольшую известность исполнителю принесла композиция Raindrops Keep Fallin' on My Head. Она, в частности, была использована в фильмах "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид", "Форрест Гамп" и "Человек-паук 2".