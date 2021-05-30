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Об этом передает пресс-служба Россотрудничества.





Согласно данным, в 2021 году выделено 700 квот для бесплатного обучения белорусских граждан.





Чтобы поступить в университет РФ на бюджетное обучение, нужно пройти отбор специальной комиссии. Представители вузов смотрят средний балл абитуриента, а также научные достижения. К примеру, учтут участие или же победу в республиканской или международной олимпиаде, пишет Политринг.





Также белорусы могут поступить в российские вузы самостоятельно. Для этого необходимо сдать ЕГЭ. Но с этого года признаются и результаты белорусского централизованного тестирования.





На сегодняшний день в российских вузах обучается порядка 12 тысяч граждан Беларуси.