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В Германии пенсионер хранил в подвале зенитную установку и нацистский танк

В подвале своей виллы 84-летний мужчина хранил военную технику времен Второй мировой войны. Обыск дома пенсионера превратился в двухдневную операцию.

Фото: sentinelassam.com

В Германии в городе Киль начался суд над 84-летним мужчиной, которого обвиняют в хранении в подвале своей виллы оружия нацистской эпохи. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Мужчина хранил военную технику времен Второй мировой войны, в частности зенитную установку и торпеду, которые были обнаружены в ходе расследования тайников.

«Прокуратура также обвинила мужчину в том, что он обладает минометным пулеметом и автоматами», — заявили в агентстве.

Кроме этого, в коллекции были полуавтоматические и полностью автоматические пистолеты, а также более 1 тыс. патронов. Обыск виллы превратился в двухдневную операцию. 20 солдатам потребовалось около 9 часов, чтобы извлечь из подвала танк, который весил почти 40 тонн. Обвиняемый утверждал, что купил танк в Англии на металлолом.

Согласно законодательству, такое нарушение наказывают лишением свободы на срок от 1 до 5 лет. Однако эксперты, назначенные судом, считают, что только зенитное оружие все еще может быть в боевом состоянии, а другие предметы больше невозможно использовать.

Ранее в Луганской области были обнаружены два тайника сепаратистов. В одном из них изъяли 18 артиллерийских снарядов и десятки гранатометных выстрелов, пишет korrespondent.net.
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