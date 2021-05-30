Линдеман одобряет. Как в Гродно играют Rammstein и помогают котикам

Трибьют-концерт Rammstein в Гродно





"Я желаю начинающим музыкантам удачи. От всего сердца хочу, чтобы их карьера сложилась наилучшим образом. Больше света, больше вдохновения", - так Тиль Линдеман поддержал музыкантов из Гродно накануне их первого трибьют-концерта, посвященного Rammstein. Откуда у гродненцев любовь к творчеству немецкой группы и как Линдеман узнал об их существовании?





"C детства слушали Rammstein"





Житель Гродно Олег (Ворона) Воронцов впервые услышал Rammstein в 1998 году и с тех пор, признается, стал фанатом группы. Два года назад он купил билеты на их концерт в Риге, но обстоятельства сложились так, что туда вместо него поехал брат. Это, по словам Олега, стало началом их музыкального проекта: "Павел был в восторге от того, как все это выглядело вживую. После концерта решили попробовать что-то вместе сыграть, ведь мы, можно сказать, с детства слушали Rammstein", пишет DW.





Вначале братья репетировали вдвоем, а через год к ним присоединился барабанщик Дмитрий Глущенко - начинающий, очень инициативный, и главное, тоже фанат немецкой группы. "Начались длительные репетиции, вначале играли по две песни, потом по три. В какой-то момент я понял, что с вокалом у меня не получится. Немецкий я никогда не учил, поэтому произношение давалось тяжело. Стали искать вокалиста. Вадим Кривоносов родом из России, с Дальнего востока, но всех поражает, как он говорит по-немецки - произношение идеальное. Правда, он долго не соглашался, говорил, что нет вокальных данных, но потом попробовал исполнить пару песен на репетиции и решился", - рассказывает Олег. Также к ним присоединился еще один гитарист - Дмитрий Мингинович.





Начинающие музыканты и творчество Rammstein





Стоит отметить, что ребята не профессиональные музыканты: Олег сейчас работает барменом, два Дмитрия - в IT, Вадим - на железной дороге, а Павел - инженер.





Олег рассказывает, что сначала он не собирался организовывать группу, в планах было выступить один раз на байк-фестивале, даже название команде не придумывали. Пандемия коронавируса изменила планы, байк-фестиваль отменили, и первый и пока единственный концерт ребята сыграли 1 мая в одном из гродненских баров. "Публика принимала очень хорошо, было около 200 человек - для Гродно это много. Готовились основательно: выбрали хиты из всех альбомов Rammstein. Получилось 19 песен, играли их почти два часа", - вспоминает Олег и признается, что в дальнейшем они хотели бы выступить и в других белорусских городах. Накануне концерта музыканты получили слова поддержки от самого Тиля Линдемана. Фронтмен Rammstein пожелал им удачи и вдохновения. Олег Воронцов говорит, что до сих пор от этого в шоке.





Лидер Rammstein пожелал гродненским музыкантам удачи





Линдеман узнал о команде из Беларуси благодаря журналистке местного интернет-издания Hrodna.life Елене Мироновой. Она в течение нескольких дней буквально засыпала официальные страницы Rammstein в соцсетях сообщениями и комментариями о гродненских музыкантах. "Писала и лично Тилю на английском и немецких языках. Отмечала их в сторис каждый день, хотя на фидбек особо не надеялась, все-таки подписчиков у группы 8 миллионов. Параллельно начала в Facebook группы в комментариях повторять одно и тоже сообщение", - рассказывает Елена. И упорство журналистки было вознаграждено. Линдеман ей ответил, поблагодарил за любовь к группе и поддержку. Она еще раз рассказала о ребятах. Лидер Rammstein пожелал гродненским музыкантам удачи.





"Я его поблагодарила и думала, что на этом все закончилось, но на следующий день он мне опять написал, уточнил, кто я, являюсь ли я менеджером группы. Ответила, что просто их друг и начинающий журналист, решила поддержать ребят тем, что напишу о них, потому что они, действительно, талантливы. Также он написал, что у него есть пару фанатов - друзей из разных стран и предложил мне дружить", - говорит Елена Миронова. Она и сейчас переписывается с Линдеманом.





Также Елена Миронова помогла гродненским музыкантам организовать необычную фотосессию. В свое время Rammstein порадовали фанатов снимками со щенками, гродненцы решили сфотографироваться с кошками из местного приюта для животных. Идея была в том, что горожане увидят кошек и, возможно, выберут себе питомца. Музыканты хотят и в дальнейшем помогать бездомным животным. К слову, идея фотосессии понравилась и Тилю Линдеману - он написал, что тоже всегда поддерживает такие инициативы.