+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко искупался в Черном море при температуре воды плюс 16

Александр Лукашенко все же искупался в Черном море по приглашению своего российского коллеги.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ - БЕЛТА
 При этом не сказать, что температура воды была комфортная для купания - всего плюс 16. Информацию об этом разместил Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Всем озаботившимся: Лукашенко принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды +16", - говорится в сообщении ресурса.

Эту информацию авторы канала сопроводили соответствующей фотографией с главой белорусского государства.

Интерес к тому, поплавает ли все же Александр Лукашенко в Черном море, видимо, был вызван тем, что накануне состоялась его неформальная встреча с  России Владимиром Путиным. Российские коллеги, как отмечал тот же "Пул Первого", окрестили ее "рабочим купанием".

Тем не менее, распространенные по ее итогам кадры свидетельствовали о том, что встреча лидеров стран прошла в море на яхте. Александр Лукашенко и Владимир Путин беседовали за круглым обеденным столом, прогуливались по палубе, что-то увлеченно обсуждая, и даже смогли понаблюдать за дельфинами.
И хоть на календаре, да еще в Сочи, последние числа мая, погода была явно "не май месяц" - достаточно прохладно, пасмурно и ветрено. Поверх рубашек президенты надели еще и легкие куртки.

Как сообщалось БЕЛТА, Владимир Путин 28 мая во время переговоров в Сочи пригласил своего белорусского коллегу, пользуясь случаем, в выходные искупаться в море.

Отойдя от деловой тематики, российский лидер отметил, что в Сочи сейчас хорошая погода. "Можем искупаться", - пригласил он.

"С удовольствием", - отреагировал Александр Лукашенко.

"Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи", - выразил уверенность Владимир Путин.

Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за человеческое приглашение: "Именно в пятницу, чтобы действительно в выходные дни можно было и в море окунуться. Я так и понял это приглашение".

Несмотря на прохладную воду, судя по официальной хронике, прием, оказанный Лукашенко в Сочи, был теплым, общение лидеров проходило в дружественной и конструктивной атмосфере, о чем свидетельствует целый ряд достигнутых договоренностей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]