Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Emin и певица Вера Брежнева, В Интернете распространяется информация и видео, как утверждается, с закрытой вечеринки в столичном ресторане «‎Лебяжий», которая якобы прошла 28 мая с участием звезд российской эстрады. Сообщается, что на ней присутствовали музыкантыи певицаа, пишет Салiдарнасць.





Сами знаменитости в публичном пространстве пока не раскрывали свое присутствие в Минске в пятницу — в соцсетях предполагаемых участников мероприятия об этом ни слова.





Однако косвенным намеком на достоверность информации стало фото белорусского футболиста Артема Милевского с Верой Брежневой, которым он поделился у себя в Instagram накануне.





Белорусские поклонники тут же начали штурмовать соцсети звезд, высказывая свое недовольство.

Так отреагировали на странице у Брежневой:





















Лепсу указали на его фото со сложенными «викторией» пальцами:









Меладзе спросили: «Как ему на подпевках у диктатора?»









Вот какие комментарии еще можно встретить под фото и видео с вечеринки:





«А им главное деньги плати, хоть на край света приедут. А вот откуда у В.Лукашенко столько их? Мы все знаем ответ».





«Бацька ў Сочы — Віцька гуляе да позняе ночы. Мабыць, бюджет Бабруйску ўчора усадзіў у расейскі шоў-бізнес».





«Народ страдает, А они пляшут и поют. Омерзительно».





«За чей счёт банкет?»