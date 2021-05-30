В прямом эфире показали, какой сексуальный оператор у редактора телеканала «Дождь»

Курьезный случай произошел в прямом эфире на телеканале "Украина". Там решили обсудить встречу Путина и Лукашенко, а в итоге теперь обсуждают модератора видеосвязи ведущего «Дождя» Дмитрия Еловского.



Ведущие ТК «Украина» подключили российского журналиста для обсуждения встречи. Но в кадр внезапно попала обнаженная женщина-оператор. Чем все закончилось – смотрите сами.



Увиденное в прямом эфире вызвало улыбки участников встречи. По техническим причинам диалог продолжился несколько позже. Что скажешь, для настоящих профессионалов подобный курьез обыденное дело, Увиденное в прямом эфире вызвало улыбки участников встречи. По техническим причинам диалог продолжился несколько позже. Что скажешь, для настоящих профессионалов подобный курьез обыденное дело, пишет 1reg.by.

