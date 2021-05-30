+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В прямом эфире показали, какой сексуальный оператор у редактора телеканала «Дождь»

Курьезный случай произошел в прямом эфире на телеканале "Украина". Там решили обсудить встречу Путина и Лукашенко, а в итоге теперь обсуждают модератора видеосвязи ведущего «Дождя» Дмитрия Еловского.


Ведущие ТК «Украина» подключили российского журналиста для обсуждения встречи. Но в кадр внезапно попала обнаженная женщина-оператор. Чем все закончилось – смотрите сами.


Увиденное в прямом эфире вызвало улыбки участников встречи. По техническим причинам  диалог продолжился несколько позже. Что скажешь, для настоящих профессионалов подобный курьез обыденное дело, пишет 1reg.by.
Источник: Антон Александров
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]