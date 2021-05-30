1. 62-я Международная математическая олимпиада — 2021 год, Российская Федерация.





2. 55-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии — 2021 год, Российская Федерация.





3. 53-я Международная химическая олимпиада — 2021 год, Япония.





4. 51-я Международная физическая олимпиада — 2021 год, Литовская Республика.





5. 32-я Международная биологическая олимпиада — 2021 год, Португальская Республика.





6. 17-я Международная географическая олимпиада — 2021 год, Турецкая Республика.





7. 10-я Европейская математическая олимпиада для девушек — 2021 год, Грузия.





8. 17-я Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике — 2021 год, Республика Казахстан.





9. 33-я Международная олимпиада по информатике — 2021 год, Республика Сингапур.





10. 14-я Международная олимпиада по наукам о Земле — 2021 год, Китайская Народная Республика.





11. 7-я Международная географическая олимпиада школьников стран Балтийского региона — 2021 год, Республика Польша.





12. Европейская географическая олимпиада — 2021 год, Республика Сербия.





Как сообщалось, прием документов на бюджетную форму в вузы будет осуществляться с 20 по 26 июля. На сельскохозяйственные специальности — с 20 по 28 июля (на заочную форму — с 15 ноября по 5 декабря).



