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Победители каких олимпиад поступят в 2021 году без экзаменов: полный список

Минобразования утвердило список международных олимпиад, победители которых могут поступать в вузы без вступительных испытаний. Льготы действуют на тех, у кого есть диплом такой олимпиады I, II или III степени.

Победители каких олимпиад поступят в 2021 году без экзаменов: полный список
1. 62-я Международная математическая олимпиада — 2021 год, Российская Федерация.

2. 55-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии — 2021 год, Российская Федерация.

3. 53-я Международная химическая олимпиада — 2021 год, Япония.

4. 51-я Международная физическая олимпиада — 2021 год, Литовская Республика.

5. 32-я Международная биологическая олимпиада — 2021 год, Португальская Республика.

6. 17-я Международная географическая олимпиада — 2021 год, Турецкая Республика.

7. 10-я Европейская математическая олимпиада для девушек — 2021 год, Грузия.

8. 17-я Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике — 2021 год, Республика Казахстан.

9. 33-я Международная олимпиада по информатике — 2021 год, Республика Сингапур.

10. 14-я Международная олимпиада по наукам о Земле — 2021 год, Китайская Народная Республика.

11. 7-я Международная географическая олимпиада школьников стран Балтийского региона — 2021 год, Республика Польша.

12. Европейская географическая олимпиада — 2021 год, Республика Сербия.

Как сообщалось, прием документов на бюджетную форму в вузы будет осуществляться с 20 по 26 июля. На сельскохозяйственные специальности — с 20 по 28 июля (на заочную форму — с 15 ноября по 5 декабря).

Подача документов на платную форму — те же сроки. Для тех, кто не сдал вступительные испытания на «бюджет», — с 20 июля по 9 августа (силовые вузы — с 20 июля по 5 августа, сельскохозяйственные — с 20 июля по 10 августа), пишет  Office Life.
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