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Католики сегодня празднуют День Святой Троицы, история и традиции праздника

Каждый год дата меняется, поскольку праздник привязан к Пятидесятнице. В 2021 году католики отмечают его 30 мая.

Католики сегодня празднуют День Святой Троицы, история и традиции праздника
В католической традиции праздником Троицы называется первое воскресенье после Пятидесятницы, в отличие от православной традиции, где празднование Пятидесятницы и дня Святой Троицы совмещено.
У католиков праздник Троицы входит в так называемый цикл Пятидесятницы, который открывается праздником сошествия Святого Духа. Затем празднуется День Святой Троицы, на 11-й день по Пятидесятнице отмечается праздник Тела и Крови Христовых, а на 19-й день – праздник Пресвятого Сердца Иисуса. Завершается цикл праздником Непорочного Сердца Девы Марии (20 день по Пятидесятнице).

На все торжества цикла Пятидесятницы священники католической церкви облачаются в одеяния красного цвета, за исключением Троицы, когда традиционный наряд – белый.
Каждый год дата меняется, поскольку праздник Святой Троицы привязан к Пятидесятнице. В 2021 году католики отмечают его 30 мая.

История праздника

На 50-й день после Воскресения Христова апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме. Перед ними в свете и сиянии появился Святой Дух. Он наделил их благодатью, озарением и возможностью исцелять людей от любых болезней. Апостолы стали говорить на всех языках мира, чтобы нести каждому человеку на земле учение Христа.
В день Святой Троицы прославляют Бога Отца, Сына и Святого Духа.

Согласно католической доктрине третья ипостась Бога исходит от первой и второй ипостасей, а согласно православию – только от первой.

Традиции


В католических храмах в этот день проводят Божественные литургии и Великие вечерние службы. В соборы прихожане приходят с веточками березы, которая считается символом Святого Духа, и свежей зеленью. После освящения трав ими украшают дома. Многие верят, что освященная зелень (аир, мелисса, мята, полынь, любисток, тимьян) и березовые веточки очищают жилище от злых духов.

В Италии в память о чуде было принято разбрасывать лепестки роз с потолка храмов, во Франции во время богослужения было принято дуть в трубы, что символизировало звук ветра, сопровождавшего сошествие Святого Духа. В Англии с Троицей были связаны традиции варить пиво, танцевать мореску, устраивать сырные гонки и турниры лучников.
Поста на Троицу нет, поэтому праздник принято отмечать в кругу семьи за столом.
За несколько дней до Троицы хозяйки устраивают генеральную уборку, чтобы приглашенные гости зашли в чистый и убранный дом. На сам праздник заниматься домашними хлопотами нельзя, пишет lt.sputniknews.ru
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