На параде в Ливии разбился истребитель, есть погибший
В Бенгази на востоке Ливии во время парада, который проводился Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара разбился истребитель.
Об этом 29 мая со ссылкой на собственные источники проинформировала Al Jazeera.
По данным телеканала, на параде, приуроченном к седьмой годовщине войны между двумя ливийскими администрациями, "в условиях строгих мер безопасности" присутствовал и сам Хафтар, пишет Гордон.
Пилот самолета погиб, отмечает Al Jazeera.
Разбился истребитель МиГ-21, пишет ТАСС.
Источник российского агентства среди военных Хафтара рассказал, что крушение произошло, по предварительной версии, по технической причине. Погибший пилот – бригадный генерал Джамаль бен Амер – якобы "ценой своей жизни спас участвовавших в параде солдат".
Контекст:
- После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Международно признанное правительство национального единства контролирует Триполи, ему противостоит "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует генерал Хафтар.
- МиГ-21 – разработанный в 1950-е годы советский легкий истребитель.
11:50 30/05/2021
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