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Силовики вышли на полочан, отрабатывая лиц, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Выяснилось, что они еженедельно ночью выезжают в леса Полоцкого и Верхнедвинского района для незаконной охоты, а стреляют в основном лосей.





Около трёх часов ночи 28 мая стало известно, что браконьеры застрелили лося, тушу которого загрузили в микроавтобус и везут в Полоцк. При этом для обеспечения безопасности они даже использовали легковую автомашину сопровождения.





Когда микроавтобус попытались остановить, злоумышленники увеличили скорость и хотели скрыться. Преследовавшие их на служебной автомашине с проблесковыми маячками сотрудники ГАИ стали стрелять в воздух. После этого удиравшие бросили в лесу микроавтобус с убитым лосем, пересели в легковушку и скрылись.





Однако, при подъезде к Полоцку сотрудники Госавтоинспекции перекрыли их легковому автомобилю дорогу, а сотрудники ГУБОПиК и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира произвели задержание.



