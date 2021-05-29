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Задержана шайка браконьеров, регулярно убивавшая лосей в Полоцком и Верхнедвинском районах

Трое жителей Полоцка подозреваются в том, что устраивали нелегальное сафари на копытных в лесах Верхневдинского и Полоцкого районов. Их задерживали со стрельбой.

Фото МВД

Силовики вышли на полочан, отрабатывая лиц, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Выяснилось, что они еженедельно ночью выезжают в леса Полоцкого и Верхнедвинского района для незаконной охоты, а стреляют в основном лосей.

Около трёх часов ночи 28 мая стало известно, что браконьеры застрелили лося, тушу которого загрузили в микроавтобус и везут в Полоцк. При этом для обеспечения безопасности они даже использовали легковую автомашину сопровождения.

Когда микроавтобус попытались остановить, злоумышленники увеличили скорость и хотели скрыться. Преследовавшие их на служебной автомашине с проблесковыми маячками сотрудники ГАИ стали стрелять в воздух. После этого удиравшие бросили в лесу микроавтобус с убитым лосем, пересели в легковушку и скрылись.

Однако, при подъезде к Полоцку сотрудники Госавтоинспекции перекрыли их легковому автомобилю дорогу, а сотрудники ГУБОПиК и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира произвели задержание.

Сейчас работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям за незаконную охоту и незаконное перемещение диких животных, относящихся к объектам охоты, сообщает пресс-служба МВД, пишет ННВ.
Источник: Ігар Арцюх
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