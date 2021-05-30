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С ноября 2021 года в Беларуси не будет адвокатских бюро

Официально опубликованы поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности. Одновременно с ними появился указ, который приводит в соответствие другие нормативные документы.


Все эти изменения вступят в силу через полгода, т. е. в ноябре 2021 года. В стране перестанут существовать адвокатские бюро, а также «индивидуалы», пишет Office Life.

Собраниям партнеров адвокатских бюро в течение пяти месяцев после надо официально объявить о прекращении деятельности своих компаний, в том числе через ликвидацию. То есть даже не с ноября, а с октября их уже не будет.

Работать адвокаты будут только в рамках юрконсультаций. Руководителей консультаций можно назначать по согласованию с Минюстом.

Адвокат Дмитрий Лаевский ранее заявил, что поправки создают предпосылки для самоцензуры, с одной стороны, и возможности воздействовать на адвокатов — с другой.

По его словам, защита по уголовным и административным делам, обжалование решений и действий госорганов и их должностных лиц, оспаривание результатов проверок финансово-хозяйственной деятельности в сфере бизнеса — это сферы, которые в первую очередь будут затронуты изменением закона.
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