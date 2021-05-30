+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Еще один гражданин России нашелся в СИЗО КГБ

В Минске милиция задержала 20-летнего россиянина Егора Дудникова, обвиняемого в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщил лишенный аккредитации правозащитный центр "Весна" со слов матери Дудникова.



На это обратил внимание телеканал "Дождь".

Задержание произошло в начале мая, известно об этом стало 29 мая. В настоящее время Егор Дудников находится в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности Беларуси. По сведениям правозащитников, последние две недели к нему не допускают адвоката.

По словам матери Дудникова, примерно год назад он переехал в Минск, где живёт его подруга. На новом месте он стал заниматься озвучиванием анимационных фильмов, компьютерных игр и рекламных роликов.

Три недели назад, 5 мая, Егор Дудников был задержан вечером, когда возвращался домой. В квартире, которую он снимает в Минске, милиция провела обыск и изъяла один микрофон. Как рассказала мать задержанного, через несколько дней с ней связался адвокат по назначению и сообщил, что её сын находится в СИЗО.

С тех пор она получила от сына только одно письмо. По словам матери, за прошедшие недели Егору Дудникову было отправлено около десяти писем. Она считает, что единственное письмо от сына наполнено "отчаянием", пишет Радио Свобода.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]