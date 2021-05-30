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Какой будет погода в июне в Беларуси? Предварительный прогноз от Дмитрия Рябова

Май 2021-го запомнится как прохладный и очень дождливый. В отдельных районах выпало до трех месячных норм осадков! Но уже во вторник придет долгожданное календарное лето. Впереди три летних месяца ‑ 92 дня счастья!

Фото: ОНТ

 И всех, конечно, интересует вопрос, так каким же будет июнь? Рассказываем!

Итак, в первом летнем месяце средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы +15℃…+17℃, а это выше на четыре градуса, чем в мае. По ночам ожидается в среднем от +9℃ до +12℃, днем +20℃ до +25℃. Правда, в дождливые дни воздух будет несколько остывать, столбики термометров опустятся до +15℃…+17℃. Однако в отдельные дни при ясной погоде днем будет даже жарко ‑ +26℃…+30℃. Вероятнее всего, самой теплой окажется третья декада, пишет ОНТ.

Неоднократно в июне услышим и гром. Чаще всего грозы будут случаться каждый четвертый-пятый день, под утро вероятны непродолжительные туманы. А ливневые дожди будут сопровождаются иногда градом и шквалистым ветром. Всего же ожидается от 12 до 15 дней с осадками.

Немного статистики: самым теплым июнь был два года назад. Температура воздуха составила выше климатической нормы на 4,6 градуса. Порадовал теплом и прошлогодний июнь. Он занял четвертое место начиная с 1945 года. Самый жаркий день отмечался на метеостанции Березино 23 июня 1964 года ‑ +35,6℃. А 20 лет назад, 1 июня 2001-го, на метеостанции Полесская Брестской области была зафиксирована минусовая температура -2,3℃.
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