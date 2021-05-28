+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Риту Дакоту «убрали» с X-Factor “в одностороннем порядке” и заменили Бузовой

Недавно стало известно, что кресла наставников в шоу «X-Factor. Беларусь» займут критик Сергей Соседов, певец Руслан Алехно, рэпер Серега и… Ольга Бузова. Российская звезда специально на время переедет в Минск, чтобы участвовать в съемках. Интересно, что изначально на ее место планировали пригласить Риту Дакоту.



Об этом сама Рита рассказала в социальных сетях. «Я действительно должна была быть наставницей на «X-Factor Беларусь». Вместо меня в кресло посадили Олю Бузову. О том, что меня «убрали» оттуда в одностороннем порядке, заменив на другую артистку, я узнала из СМИ», — признается Дакота.

Певица отметила, что сама была рада помочь начинающим артистам и собиралась в проект, но из-за политической ситуации приняла решение не ехать.

Как отмечает Starhit, выбор 35-летней Ольги Бузовой в качестве наставницы удивил многих. При этом сама артистка не раз говорила: она достигла больших успехов, так что может давать советы будущим артистам.

Ради шоу «X-Factor. Беларусь» Бузовой придется несколько месяцев жить между Москвой и Минском, а также отказаться от выгодных предложений по работе. По слухам, за работу в проекте ей заплатят полмиллиона долларов.
Источник: Народная Воля
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]