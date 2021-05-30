Белавиа ищет выход: все на Восток!





Национальная авиакомпания "Белавиа" уже начала менять свою бизнес-модель, заявил в эфире программы "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1" первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, пишет Sputnik.





Он заверил, что в белорусской компании работаю профессиональная команда, которая, скорее всего, уже начала менять свою модель ведения бизнеса.





"Может быть, это будут другие самолеты, другие направления, может, другие конструкции полетов вообще. Я уверен, что мы будем наращивать полеты в тех странах, где пускают нас", - сказал Снопков.





В первую очередь "Белавиа" видит выход в перенаправлении своих самолетов на Восток. Там, по словам Снопкова, есть на что посмотреть белорусским туристам.





"Потому что действительно актуальны направления во все страны СНГ, в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, актуальное направление Байкал, в конце концов Алтай. Есть масса прекрасных уголков России, которые надо развивать белорусам с точки зрения туристического направления", - сказал Снопков.





Он выразил уверенность, что из сложившейся ситуации "Белавиа" выйдет "другой и лучше", авиаперевозчик сможет перестроиться так, чтобы "компенсировать проблему" с Западом".





Снопков высказал предположение, что Минск и Москва в ближайшие пару месяцев смогут довести транспортное сообщение до уровня, который существовал до закрытия маршрутов из-за пандемии коронавируса. Как добавил заместитель премьера, речь идет в том числе о действующих пока ограничениях в железнодорожном сообщении с Россией.





Напомним, на встрече в Сочи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко была достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города





Сейчас Россия - самое массовое направление для "Белавиа". В Москву можно попасть пять раз в неделю, но только через Домодедово. "Выпадает" воздушная связь с Калининградом из-за транзита через Литву. Остается еще 7 городов – еженедельные рейсы в Жуковский (Московская область), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Самару.





Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович в беседе со Sputnik анонсировал открытие маршрутов в Уфу и Минеральные Воды.















