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Белорусская авиакомпания "Белавиа" не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом сообщил её генеральный директор Игорь Чергинец.





"Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение — будем смотреть", — сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".





По словам Чергинца, когда Крым находился в составе Украины, "Белавиа" летала туда с перерывами из-за коммерческих вопросов, пишет life.ru.





Ранее в Крыму предложили властям Беларуси наладить прямое авиасообщение. Вице-премьер правительства региона, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов отметил, что курорты и здравницы Чёрного моря ждут белорусских туристов.