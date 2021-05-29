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Из аквапарка «Фристайл» в Минске эвакуировали людей. Что случилось - непонятно

В аквазоне аквапарка «Фристайл» появился приторно-сладкий запах, сообщает МЧС.



Спасатели cегодня работали в столичном аквапарке по ул. Сурганова, 4а.

Охранники комплекса почувствовали приторно-сладкий запах в аквазоне и сообщили в МЧС. Спасатели обследуют здание, превышений по опасным веществам нет.

Людей эвакуировали.

Позже в МЧС сообщили, что обследование опасных веществ не выявило. 

Пострадавших нет.
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