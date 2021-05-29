Визовые центры Литвы возобновляют прием документов на шенгенские визы. Но с новым условием
Визовые центры Литвы с 31 мая снова будут принимать документы на шенгенские визы.
Фото: Mudrats Alexandra / TASS / Forum
Документы принимают на получение виз C.
Однако теперь для подачи заявления на визу необходимо будет иметь при себе свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19 на одном из 24-х официальных языков Евросоюза. Например, на английском.
Допустимые вакцины только четыре: COVID-19 Vaccine Janssen, Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, Vaxzervia.
В списке нет вакцин «Спутник V» и Sinopharm, которые используют в Беларуси.
АД/ИР, belsat.eu
18:05 29/05/2021
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