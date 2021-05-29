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Визовые центры Литвы возобновляют прием документов на шенгенские визы. Но с новым условием

Визовые центры Литвы с 31 мая снова будут принимать документы на шенгенские визы.

Фото: Mudrats Alexandra / TASS / Forum

Документы принимают на получение виз C.

Однако теперь для подачи заявления на визу необходимо будет иметь при себе свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19 на одном из 24-х официальных языков Евросоюза. Например, на английском.

Допустимые вакцины только четыре: COVID-19 Vaccine Janssen, Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, Vaxzervia.

В списке нет вакцин «Спутник V» и Sinopharm, которые используют в Беларуси.
АД/ИР, belsat.eu
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