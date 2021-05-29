+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Lufthansa имеет разрешение на полеты в РФ в обход воздушного пространства Беларуси

Немецкая авиакомпания Lufthansa имеет разрешение на полеты в РФ в обход воздушного пространства Беларуси, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель пресс-службы авиакомпании.


"У Lufthansa были необходимые разрешения с самого начала", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, сейчас авиакомпания выполняет рейсы в Россию в обычном режиме. "У нас еженедельно есть пять рейсов в Москву и четыре - в Санкт-Петербург", - добавила она.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]