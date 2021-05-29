Lufthansa имеет разрешение на полеты в РФ в обход воздушного пространства Беларуси
Немецкая авиакомпания Lufthansa имеет разрешение на полеты в РФ в обход воздушного пространства Беларуси, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель пресс-службы авиакомпании.
"У Lufthansa были необходимые разрешения с самого начала", - сообщила собеседница агентства.
По ее словам, сейчас авиакомпания выполняет рейсы в Россию в обычном режиме. "У нас еженедельно есть пять рейсов в Москву и четыре - в Санкт-Петербург", - добавила она.
17:06 29/05/2021
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