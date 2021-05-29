



"У Lufthansa были необходимые разрешения с самого начала", - сообщила собеседница агентства.





По ее словам, сейчас авиакомпания выполняет рейсы в Россию в обычном режиме. "У нас еженедельно есть пять рейсов в Москву и четыре - в Санкт-Петербург", - добавила она.



