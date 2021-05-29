Командиром МКС впервые в истории станет женщина из Европы
Командиром МКС впервые станет европейская женщина — Саманта Кристофоретти, сообщается на официальном сайте ESA).
Саманата Кристофоретти возглавит 68-ю экспедицию на МКС. В состав экипажа также войдут астронавты NASA Челл Линдгрен и Боб Хайнс. Полет запланирован на 2022 год.
Трое астронавтов будут доставлены на станцию на космическом корабле компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon.
Саманта Кристофоретти — первая женщина-астронавт из Италии и первая итальянка, побывавшая на борту Международной космической станции. 44-летняя Кристофоретти отправилась в космос в качестве бортинженера основного экипажа корабля «Союз ТМА-15М» в 2014 году. Продолжительность ее пребывания на МКС составила 199 суток, пишет mlyn.by
Автор фото: NASA
14:44 29/05/2021
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