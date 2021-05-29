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Акция солидарности с Беларусью: в Швеции у посольства Беларуси заменили госфлаг

А в телеграмм-канале Агентства телевизионных новостей телеканала «Беларусь 1» появилось очередное сообщение об «уголовщине» с флагами.

На этот раз речь идет о Швеции. У здания мэрии стокгольмского муниципалитета Накка, где расположено белорусское посольство, заменили государственный флаг Беларуси.
Глава муниципалитета Матс Гердо в письме так называемому народному посольству Беларуси в Швеции (структура белорусской оппозиции) отметил:
 Мы решительно на стороне демократического движения, и демонстрация нашей солидарности с вашими борцами за свободу – это всего лишь наш небольшой жест.

Он обратил внимание на «символизм»: в Накке находится посольство Беларуси.
Матс Гердо заявил, что таким образом «мы хотим показать, на чьей мы стороне», пишет Белновости
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