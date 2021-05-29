На этот раз речь идет о Швеции. У здания мэрии стокгольмского муниципалитета Накка, где расположено белорусское посольство, заменили государственный флаг Беларуси.

Глава муниципалитета Матс Гердо в письме так называемому народному посольству Беларуси в Швеции (структура белорусской оппозиции) отметил:

Мы решительно на стороне демократического движения, и демонстрация нашей солидарности с вашими борцами за свободу – это всего лишь наш небольшой жест.





Он обратил внимание на «символизм»: в Накке находится посольство Беларуси.

Матс Гердо заявил, что таким образом «мы хотим показать, на чьей мы стороне», пишет Белновости



