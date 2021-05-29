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Журналистка TUT.B рассказала об Окрестина — об 15 человек у 2-местной камере, вши и ночные проверки

Любовь Касперович расказала, в каких условиях ей довелось побывать.

По ее словам, в один из дней в четырехместной камере оказалось 17 человек, в другой двухместной камере — 15 человек, пишет gazetaby.com

— Еще никогда, наверное, не ощущала такого тепла человеческого тела. Потому что после ИВС меня перевели в двухместную камеру, в которой нас было 15 человек. Чтобы вы представляли, это 12 метров квадратных — и везде люди. Просто повсюду люди.

Люба говорит, что в одной из камер она находилась с бездомной женщиной, у которой были вши.

— И когда ты укладываешься бочком, ты слышишь все время вот эти почесывания. Так мы провели сутки, а потом нас перевели в просторные аппартаменты: на четыре койки нас было пятеро, — вспоминает журналистка.

Также она рассказала, что конвоиры постоянно будили по ночам — нужно было назвать свое имя.

— А так в целом все в порядке, — отметила Любовь.


Напомним, Касперович задержали за беседу с друзьями фигурантов «студенческого дела». 14 мая ее признали виновным в участии в несанкционированном мероприятии.

Судили журналистку по скайпу. Во время допроса в одной комнате с Любой находился свидетель милиционер, но судью Сергея Кацера это не смутило.
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