+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Видео: как две пчелы открывали бутылку газировки. Вот это солидарность!

Просто посмотрите на эту слаженную работу

Оказывается, пчелы могут не только опылять растения и производить мед, но умеют еще много чего другого.


В Сан-Паулу две пчелы объединили силы, чтобы украсть чужую газировку. На кадрах видно, как две пчелы откручивают крышку с бутылки с газировкой. Видео опубликовали в YouTube.

Видео снял рабочий из бразильского города Сан-Паулу. Во время своего обеденного перерыва он не стал плотно закручивать пробку бутылки с газировкой и в итоге на его напиток покусились пчелы.
intex-press.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]