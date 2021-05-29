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YouTube отреагировал на признательные ролики Протасевича и Сапеги. И удалил

YouTube удалил два рекламных ролика с кадрами допросов Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги, на которых они сознавались в организации массовых беспорядков в Беларуси с прошлом году. Об этом пишет издание Rest of World, получившее комментарий Google.

Протасевич и Сапега были задержаны в воскресенье в Минске после посадки самолёта, летевшего из Афин в Вильнюс. Ролики с вставками их показаний заметили пользователи Twitter.

Реклама на видеохостинге была куплена проправительственным каналом «Беларусь — страна для жизни», у которого менее 2 тысяч подписчиков. Ссылка вела на Telegram-канал «Жёлтые сливы».


Представители Google, которой принадлежит YouTube, рассказали, что оба видео были удалены, поскольку противоречат правилам площадки.

«YouTube всегда придерживался строгой политики в отношении того, какой контент допустимо использовать в качестве рекламы на нашей платформе. Мы оперативно удаляем любую рекламу, которая нарушает эту политику», — отметили в компании.

YouTube разрешает публиковать политическую рекламу. При этом под запретом находятся «материалы, направленные на домогательства, притеснение или запугивание отдельного человека или группы лиц». В качестве примера такого контента хостинг приводит «оскорбления или притеснения в отношении отдельного лица; предположения о том, что трагическое событие было вымышлено, что пострадавшие или члены их семей являются актерами или что они скрывают правду о происшествии».
dev.by
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