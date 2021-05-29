







Генерал Подлинев пояснил, что решение будут принимать не пограничные органы, а правительство Беларуси. Пока нет информации о том, что Совмин облегчит «ковидные» ограничения. Тем не менее зампредседателя советует следить за публикуемыми документами.





Ранее госагентство БелТА сообщало, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым заявил, что можно возобновить регулярное авиасообщение, так как «пандемия идет на спад».





В то же время жесткие ограничения на выезд из Беларуси наземным транспортом были введены на всех границах, кроме российского направления. Они были мотивированы именно ситуацией с коронавирусом. В декабре 2020 года было решено, что пересечь границу на выезд можно только по особым причинам. Например, это смерть близкого родственника, загранкомандировка, лечение и т. п. Даже по таким основаниям можно выехать только раз в полгода. Причем это касается не только граждан Беларуси, но и постоянно проживающих в республике иностранных граждан.





Ранее эти ограничения компенсировались возможностью покинуть страну авиатранспортом, но после случая с Ryanair рейсы на многие направления закрыты. Белорусы оказались заперты в стране.