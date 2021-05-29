Госпогранкомитет об отмене ограничений на выезд из Беларуси: Неизвестно
Заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси Роман Подлинев сообщил во время прямой линии 29 мая, что пока неизвестно, отменят ли ограничения на выезд из Беларуси через наземные пункты пропуска.
Генерал Подлинев пояснил, что решение будут принимать не пограничные органы, а правительство Беларуси. Пока нет информации о том, что Совмин облегчит «ковидные» ограничения. Тем не менее зампредседателя советует следить за публикуемыми документами.
Ранее госагентство БелТА сообщало, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым заявил, что можно возобновить регулярное авиасообщение, так как «пандемия идет на спад».
В то же время жесткие ограничения на выезд из Беларуси наземным транспортом были введены на всех границах, кроме российского направления. Они были мотивированы именно ситуацией с коронавирусом. В декабре 2020 года было решено, что пересечь границу на выезд можно только по особым причинам. Например, это смерть близкого родственника, загранкомандировка, лечение и т. п. Даже по таким основаниям можно выехать только раз в полгода. Причем это касается не только граждан Беларуси, но и постоянно проживающих в республике иностранных граждан.
Ранее эти ограничения компенсировались возможностью покинуть страну авиатранспортом, но после случая с Ryanair рейсы на многие направления закрыты. Белорусы оказались заперты в стране.
11:35 29/05/2021
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