29 мая в большинстве городов и районов Беларуси не продают алкоголь
В субботу по рекомендации Минобразования Беларуси в большинстве городов и районов Беларуси проходят последние звонки в школах.
В связи с последними звонками многие районные и городские администрации объявили, что в этот день в магазинах не будет продаваться алкоголь, исключение сделано для торговли в розлив на объектах общественного питания.
Аналогичные меры по ограничению продажи алкоголя будут приниматься в день школьных выпускных (10 июня).
В Минске такой запрет не вводился. Но торговле рекомендовали "быть бдительными".
"Белорусский партизан"
11:13 29/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение