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29 мая в большинстве городов и районов Беларуси не продают алкоголь

В субботу по рекомендации Минобразования Беларуси в большинстве городов и районов Беларуси проходят последние звонки в школах.



В связи с последними звонками многие районные и городские администрации объявили, что в этот день в магазинах не будет продаваться алкоголь, исключение сделано для торговли в розлив на объектах общественного питания.
 
Аналогичные меры по ограничению продажи алкоголя будут приниматься в день школьных выпускных (10 июня).

В Минске такой запрет не вводился. Но торговле рекомендовали "быть бдительными".
"Белорусский партизан"
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