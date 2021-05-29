Рейсы «Белавиа» в Ларнаку, Белград, Будапешт и Кишинев приостановлены









В связи с запретами авиавластей ЕС и Украины на использование воздушного пространства и невозможностью осуществлять полеты, выполнение регулярных рейсов в Ларнаку, Белград, Будапешт, Кишинев отменено в период с 29 мая 2021 года по 30 июня 2021 года, — сообщается на сайте белорусского национального перевозчика.





Специалисты авиакомпании проводят расчеты возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты, с целью определения возможности их выполнения.





Регулярные рейсы в Стамбул в связи с необходимостью облета воздушного пространства ряда стран будут выполняться по измененному расписанию.





Ясности по чартерам пока нет. В настоящее время операторы просчитывают варианты полетов, минуя Украину.



