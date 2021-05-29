Народные приметы 29 мая - что сегодня надо обязательно съесть





При этом сегодня надо обязательно есть кашу. Она - главные блюда на столе. Дополнительно подавали хлеб и пиво из ячменя. Предки верили, что это призовет хороший урожай и богатство в дом.





Главные традиции дня Житника такие:





Сегодня хорошо делать легкую домашнюю работу, например шить. Зато нельзя назначать важные события, свадьбы, застолья.





Не советуют ссориться и работать в поле после полудня. Говорят посевы испортятся.





В этот день приметы вообще побуждают бережно относиться к земле: не забивать в нее колья, не копать ямы.





Народные приметы на 29 мая:





Если 29 мая продолжается дождь и слышноь кваканье лягушек в водоемах - погода скоро наладится.





На озерах появилось кувшинки - к устойчивому летнему теплу.





29 мая гремит гром - будет хороший урожай зерна.





Ласточки в день Житника на гнезда садятся - июнь будет жарким, если птички продолжают играть в воздухе - первый месяц лета будет дождливым.





При посадке ячменя дует восточный или юго-западный ветер - зерна родит мало.





Зацвела рябина - будет тепло и удастся рыбалка.





Не видно бабочек после дождя - непогода скоро вернется.





29 мая в православной церкви почитают память преподобного Феодора Освященного. Он прославился тем, что еще с детства сам отказался от радости земной жизни ради веры в Бога.