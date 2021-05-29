+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В РПЦ задумались об отказе от освящения оружия

Архиерейский собор Русской православной церкви, который, как ожидается, пройдет в середине ноября, рассмотрит вопрос об отказе от освящения оружия. Об этом сообщмл зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Иллюстративное фото

По его словам, пленум Межсоборного присутствия, прошедший в Москве, утвердил документ "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", который ранее прошел широкое обсуждение и где было предложено благословлять не оружие как таковое, а военнослужащих на служение.

"Благословение оружия осуществляется церковью в контексте благословения именно ратных трудов, которые несут военнослужащие. Подчеркивается, что церковь благословляет ратные труды всех воинов, независимо от того, в каком роде войск они несут свое служение", - объяснил Кипшидзе.

Межсоборное присутствие - совещательный орган Московского патриархата, принимающий участие в подготовке решений Русской православной церкви по наиболее важным вопросам внутренней жизни и внешней деятельности церкви.

В феврале 2020 года сообщалось, что Межсоборное присутствие РПЦ подготовило проект документа, в котором предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия.

"Не отражено в традиции православной церкви и не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий, а потому должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для "освящения" любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе, оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения", - говорилось в проекте.

Вместе с тем документ называл уместным благословение средств передвижения, используемых военными на суше, на воде или в воздухе, поскольку при этом речь идет не об освящении пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, а о сохранении жизни воинов.

Авторы документа напоминают, что, по крайней мере, с XII века в русской истории известен чин "опоясывания мечем" юного княжича в знак его готовности нести воинское служение и участвовать в обороне своих земель. Личное холодное оружие князей и воинов тогда благословлялось церковью как символ их статуса и готовности нести свое служение.

В проекте отмечалось, что молитва о воинах, в отличие от освящения оружия массового поражения, является устойчивой церковной практикой, причем эта молитва совершается как в ежедневных богослужениях, так и особенным чином, - во время брани. Кроме того, "церковной традиции соответствует благословение воина на несение ратной службы".
r />
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]