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В КНДР уничтожат кошек и голубей из-за коронавируса

Власти Северной Кореи приказали уничтожить кошек и голубей в пограничных с Китаем районах для того, чтобы остановить распространение по стране коронавируса, пишет Daily NK.

Чиновники считают, что кошки принесли инфекцию в страну из соседнего государства. Даже одну семью поместили в городе Хесан поместили на 20 дней в изолятор, так как они не желали отдавать свою домашнюю кошку.


Семья решила сообщить властям, что их питомец умер, чтобы не пришлось отдавать кошку. В итоге животное отобрали, а всю семью отправили на изоляцию.


В начале месяце в КНДР предупредили жителей страны о риске заразиться коронавирусом через пропагандистские листовки из Южной Кореи. При этом в Северной Корее официально не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19, пишет MK.ru.

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