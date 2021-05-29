В КНДР уничтожат кошек и голубей из-за коронавируса

Чиновники считают, что кошки принесли инфекцию в страну из соседнего государства. Даже одну семью поместили в городе Хесан поместили на 20 дней в изолятор, так как они не желали отдавать свою домашнюю кошку.





Семья решила сообщить властям, что их питомец умер, чтобы не пришлось отдавать кошку. В итоге животное отобрали, а всю семью отправили на изоляцию.





В начале месяце в КНДР предупредили жителей страны о риске заразиться коронавирусом через пропагандистские листовки из Южной Кореи. При этом в Северной Корее официально не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19, пишет MK.ru.