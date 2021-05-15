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Садовый домик в собственности – не повод для снятия с квартирного учета

Работник организации проживает с семьей в общежитии и состоит на квартирном учете по месту работы. По наследству от родителей он получил садовый дом на территории одного и того же района (дом полностью благоустроен и может использоваться для круглогодичного проживания).

Садовый домик в собственности – не повод для снятия с квартирного учета
При перерегистрации очередников с проверкой учетных данных комиссией по жилищным вопросам было внесено предложении о снятии семьи с квартирного учета по месту работы, пишет neg.by.

Будет ли правомерным такое решение?

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК граждане снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, в частности, в случае если отпали основания для признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Одним из оснований нуждаемости в улучшении жилищных условий (подп. 1.2 п. 1 ст. 36 ЖК) является обеспеченность общей площадью жилого помещения менее 15 м2 (в г. Минске – менее 10 м2) на одного человека. При этом обеспеченность общей площадью жилого помещения определяется исходя из суммы общей площади всех жилых помещений, находящихся в собственности и (или) во владении и пользовании гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи в населенном пункте по месту принятия на учет (при принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Минске либо населенных пунктах Минского района – исходя из суммы общей площади всех жилых помещений, находящихся в собственности и (или) во владении и пользовании гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи в г. Минске и населенных пунктах Минского района).

Что касается получения в собственность дома в садоводческом товариществе, то по действующему законодательству (п. 7 ст. 10 ЖК) дачные и садовые дома не входят в состав жилищного фонда, поэтому приобретение его в собственность не будет являться основанием для снятия семьи с квартирного учета.

Вместе с тем необходимо отметить, что на Правовом форуме Беларуси 15.05.2021 вынесен на общественное обсуждение проект Указа «О садоводческих товариществах». Пунктом 3 проекта данного документа предусмотрено, в частности, что члены садоводческих товариществ, иные лица, имеющие в собственности садовые домики в садоводческих товариществах, вправе осуществлять их перевод в жилые дома в порядке, установленном жилищным законодательством для перевода нежилого помещения в жилое, при условии соответствия таких строений требованиям, определяемым Совмином.

При принятии указанного проекта должны быть в установленные сроки определены конкретные требования к садовым домам для возможного перевода их в жилые дома. Потребуется также рассмотрение и принятие решений по вопросам регистрации граждан в таких домах по месту жительства, постановки и снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, и других вопросов, с занных с изменением статуса садовых домов.

Таким образом, в настоящее время по действующему законодательству садовые дома являются помещениями для временного проживания (в них возможна регистрация граждан только для временного пребывания). Получение в собственность садового дома не может считаться улучшением жилищных условий. Поэтому постановка вопроса о снятии семьи с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы неправомерна.
Виктор САВИЦКИЙ, член отделения Межрегиональной общественной организации «АЖКХ» (Академия жилищно-коммунального хозяйства)
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