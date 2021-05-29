В варшавском метро появилось фото Протасевича и призывы к его освобождению

В варшавском метро появилось фото Романа Протасевича и призывы к его освобождению на фоне бело-красно-белого флага. Журналист и блогер с 23 мая находится за решёткой в Беларуси, он признан политзаключённым.