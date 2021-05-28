Вакцинация по-беларуски: одну дозу укололи, а второй нет!

Речь идет о пункте вакцинации в ТЦ «Экспобел».

«Приехал сегодня в пункт вакцинации в «Экспобеле» в заранее оговоренное время (17:00-18:00), чтобы получить вторую дозу вакцины. И оказалось, что вакцины нет. Всем, кого не привили сегодня, сказали приходить завтра с 10:30 до 14:00», — сообщает другой читатель.

И, наконец, после 20 часов некоторым все же удалось привиться второй дозой.





«После 20 часов привезли и сертификаты качества, — пишет читательница. — Я перед уходом [из торгового центра] вернулась проверить — уже прививали. Только за сертификатом придется приехать еще раз, а если еще и на английском хотите, то с собой нужно иметь 5 рублей наличными. То есть, сертификат качества вакцины привезли, а сертификат о том, что вы привиты, выдадут в другой день. Сейчас выдали справку».