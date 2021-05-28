Вакцинация по-беларуски: одну дозу укололи, а второй нет!
Сегодня сразу несколько минчан сообщили о проблемах с доступом ко второй дозе вакцины против COVID-19.
Речь идет о пункте вакцинации в ТЦ «Экспобел».
«Сегодня должны были привиться те, кто уже получил первую дозу вакцины «Спутник», однако уже к 16-17 [часам] вакцина закончилась, предложили прийти в другой день, — написал TUT.BY один из читателей. — Теперь непонятно, как привиться вторым компонентом. В поликлиниках, со слов работников, сейчас есть только первый компонент вакцины, да и они сами пока не знают, можно ли будет привиться только вторым компонентом».
«Приехал сегодня в пункт вакцинации в «Экспобеле» в заранее оговоренное время (17:00-18:00), чтобы получить вторую дозу вакцины. И оказалось, что вакцины нет. Всем, кого не привили сегодня, сказали приходить завтра с 10:30 до 14:00», — сообщает другой читатель.
Позже появилась информация, что около 18 часов вакцину все-таки привезли, но без сертификатов качества. Без них проводить вакцинацию нельзя. Посетителям рекомендовали звонить в пункт вакцинации в субботу.
И, наконец, после 20 часов некоторым все же удалось привиться второй дозой.
«После 20 часов привезли и сертификаты качества, — пишет читательница. — Я перед уходом [из торгового центра] вернулась проверить — уже прививали. Только за сертификатом придется приехать еще раз, а если еще и на английском хотите, то с собой нужно иметь 5 рублей наличными. То есть, сертификат качества вакцины привезли, а сертификат о том, что вы привиты, выдадут в другой день. Сейчас выдали справку».
21:03 28/05/2021
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