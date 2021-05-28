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СК пытается убедить мир: сообщений с угрозами взорвать самолет было несколько

Следственный комитет Беларуси заявляет, что Минск получил несколько сообщений о минировании самолета Ryanair.


Власти страны попросят правовой помощи по делу у Швейцарии, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 28 мая.

Там рассчитывают получить от Швейцарии данные о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о "минировании" рейса.

В СК Беларуси заявляют, что таких сообщений было несколько - в 12:25 и в 12:56.

Там также утверждают, что указанный почтовый сервис уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры Беларуси.

"В связи с этим дополнительно прорабатывается вопрос о направлении в органы прокуратуры Швейцарии всех ранее попавших в поле зрения правоохранителей реквизитов ProtonMail в сообщениях о ложном минировании. С начала прошлого года зафиксировано уже 14 таких инцидентов", - утверждается в сообщении СК.

Там также сообщили, что за последние два года было возбуждено более 200 уголовных дел о ложном минировании более 1000 объектов инфраструктуры в Беларуси. 

"В том числе, 15 уголовных дел по фактам "минирования" Национального аэропорта Минск и бортов самолётов. Отмечаем, что многократно "минировались" как белорусские, так и иностранные воздушные судна", - утверждают в СК. 

Правда, при наличии 15 уголовных дел "по фактам "минирования" Национального аэропорта Минск и бортов самолётов", в том числе и иностранных, ранее не было ни одного факта принудительной посадки иностранного самолета в Минске. 

Может, СК ответил бы также и на вопрос - почему? Или "бомба" была не того размера?
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