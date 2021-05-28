"Белавиа" сообщила об отмене еще нескольких рейсов

"В связи с запретами авиавластей ЕС и Украины на использование воздушного пространства и невозможностью осуществлять выполнение регулярных рейсов в Ларнаку, Белград, Будапешт, Кишинев отменено в период с 29 мая 2021 года по 30 июня 2021 года.





Специалисты авиакомпании проводят расчеты возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты, с целью определения возможности их выполнения.





Пожалуйста, следите за новостями, информация о возможных отменах будет опубликована на сайте авиакомпании, а также на страницах в социальных сетях.





Регулярные рейсы в Стамбул в связи с необходимостью облета воздушного пространства ряда стран будут выполняться по измененному расписанию.





Пожалуйста, следите за изменением расписания и проверяйте время вылета вашего рейса через раздел «Статус бронирования».



