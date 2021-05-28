+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Трое умерших в одной телеге: следствие завершено

Рогачевским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения на поле вблизи деревни Малые Стрелки троих мертвых мужчин.

Следствием установлено, что 7 марта текущего года трое жителей деревни Княженка отправились на гужевой повозке в соседнюю деревню. Компания состояла из двух родных братьев 59 и 56 лет и их 45-летнего приятеля. В вечернее время односельчане подъехали к дому жителя деревни Малые Стрелки, с которым братья поддерживали дружеские отношения. Родственники зашли ненадолго в дом, где их угостили спиртовой настойкой собственного приготовления. Приятель ждал братьев на улице. По просьбе гостей хозяин дал им с собой около половины литра настойки и проводил до повозки.




Ни в тот вечер, ни в последующие дни компания не вернулась в родную деревню. Мужчины проживали по одному, не имели мобильных телефонов, подрабатывали случайными заработками, злоупотребляли спиртными напитками. Односельчане заметили их исчезновение только 12 марта. В тот же день на поле недалеко от деревни Малые Стрелки была обнаружена их гужевая повозка с распряженной лошадью. По обе стороны от телеги на земле лежали припорошенные снегом тела младшего брата и его приятеля, на повозке – тело старшего.


По уголовному делу проведен комплекс следственных действий. Допрошены родственники, соседи, знакомые умерших. Проведен обыск в доме жителя деревни Малые Стрелки, который угощал братьев спиртным. Изъятые в ходе обыска бутылки со спиртосодержащей жидкостью были направлены в подразделение ГКСЭ для проведения необходимых исследований. Отравляющих веществ в указанных емкостях обнаружено не было. 

“Для установления причины смерти мужчин были назначены судебно-медицинские экспертизы. Согласно выводам экспертов смерть односельчан наступила в результате общего переохлаждения организма. В крови младшего брата обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,8 промилле, в крови односельчанина – в концентрации 2,6 промилле. У старшего брата этиловый спирт в крови не обнаружен”, – сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

На основании анализа всех добытых фактических данных следствие пришло к выводу, что смерть троих мужчин не носит криминальный характер. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Рогачевским РОСК принято решение о прекращении предварительного расследования.
 Progomel.by, фото ГКСЭ
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]