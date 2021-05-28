Трое умерших в одной телеге: следствие завершено

Следствием установлено, что 7 марта текущего года трое жителей деревни Княженка отправились на гужевой повозке в соседнюю деревню. Компания состояла из двух родных братьев 59 и 56 лет и их 45-летнего приятеля. В вечернее время односельчане подъехали к дому жителя деревни Малые Стрелки, с которым братья поддерживали дружеские отношения. Родственники зашли ненадолго в дом, где их угостили спиртовой настойкой собственного приготовления. Приятель ждал братьев на улице. По просьбе гостей хозяин дал им с собой около половины литра настойки и проводил до повозки.

















Ни в тот вечер, ни в последующие дни компания не вернулась в родную деревню. Мужчины проживали по одному, не имели мобильных телефонов, подрабатывали случайными заработками, злоупотребляли спиртными напитками. Односельчане заметили их исчезновение только 12 марта. В тот же день на поле недалеко от деревни Малые Стрелки была обнаружена их гужевая повозка с распряженной лошадью. По обе стороны от телеги на земле лежали припорошенные снегом тела младшего брата и его приятеля, на повозке – тело старшего.









По уголовному делу проведен комплекс следственных действий. Допрошены родственники, соседи, знакомые умерших. Проведен обыск в доме жителя деревни Малые Стрелки, который угощал братьев спиртным. Изъятые в ходе обыска бутылки со спиртосодержащей жидкостью были направлены в подразделение ГКСЭ для проведения необходимых исследований. Отравляющих веществ в указанных емкостях обнаружено не было.





“Для установления причины смерти мужчин были назначены судебно-медицинские экспертизы. Согласно выводам экспертов смерть односельчан наступила в результате общего переохлаждения организма. В крови младшего брата обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,8 промилле, в крови односельчанина – в концентрации 2,6 промилле. У старшего брата этиловый спирт в крови не обнаружен”, – сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.





На основании анализа всех добытых фактических данных следствие пришло к выводу, что смерть троих мужчин не носит криминальный характер. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Рогачевским РОСК принято решение о прекращении предварительного расследования.