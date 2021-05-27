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Ирина Петровская: Государственные телеканалы России и Беларуси похожи, как близнецы-братья

В годы далекой юности иногда читала журнал «Корея» — роскошный, богато иллюстрированный, издававшийся специально для зарубежных читателей на разных языках.

Ирина Петровская: Государственные телеканалы России и Беларуси похожи, как близнецы-братья
коллаж theins.ru
 О какое это было упоительное и познавательное чтение! В каждом материале превозносились до небес великий вождь товарищ Ким Ир Сен и сын его, любимый руководитель товарищ Ким Чен Ир, денно и нощно пекущиеся о благе вверенного им народа. Народ в долгу не оставался и не уставал благодарить своих вождей за мудрость, заботу и опеку. На всю жизнь запомнился репортаж о посещении великим вождем товарищем Ким Ир Сеном птицефабрики в одной из северокорейских провинций. Он, на все руки мастер, дал неоценимые советы по увеличению яйценоскости кур, а в конце визита птичницы в знак благодарности преподнесли высокому гостю корзинку с яйцами. «Так в эти яйца вложена вся любовь народа к великому вождю», — писал неизвестный автор, так же как сотрудники птицефабрики, вкладывая всю любовь в свои воистину бессмертные строки.


Много позже Егор Летов в песне «Все идет по плану» увековечил запавший мне в душу журнал:

«Я купил журнал «Корея» —
там тоже хорошо
Там товарищ Ким Ир Сен,
там то же, что у нас
Я уверен, что у них то же самое —
и все идет по плану».


Воспоминание навеяно просмотром информационных программ телеканала «Беларусь 1» в течение нескольких последних дней. Врать не буду, до журнала «Корея», а тем более до северокорейского ТВ продукции БелТВ пока далеко.

А вот строчки из песни Егора Летова «Там то же, что у нас» оказались очень к месту. 21 августа прошлого года Лукашенко, по его словам, «попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого ТВ. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают» (напомню, что именно в августе на госканалах страны начались забастовки, в которых участвовали около 300 работников преимущественно технического профиля — операторы, видеоинженеры, осветители.

Из них примерно 100 человек уволились, поэтому помощь специалистов из России была как нельзя кстати).

Уже в сентябре глава канала «Беларусь 1» поблагодарил корреспондента RT Константина Придыбайло за неоценимую помощь в организации информационного вещания: «Вы понимаете, в этот сложный период насколько были важны вы для нас. И… технари ваши, и журналисты, и корреспонденты, и прочее… и руководитель ваша… Это очень дорогого стоит».

Не знаю, как было раньше, но теперь «Панорама», главная ежевечерняя программа новостей на канале «Беларусь 1», по стилистике и риторике очень напоминает флагманов российского информационного вещания — «Время» и «Вести». Ведущие — молодые женщины — по типажу и интонациям похожи на Ольгу Скабееву и Екатерину Андрееву одновременно. Заголовки сюжетов также мало чем отличаются от «говорящих» заголовков основных российских новостей: «Инцидент с самолетом: мифы и факты»; «Двойные стандарты Запада»; «Грязные игры»; «Маски сброшены»; «Цена предательства».

В качестве экспертов выступают те же политологи, что не вылезают из эфира российских ток-шоу: Коротченко, Корнилов, Гаспарян.

Опросы «простых беларусов» должны продемонстрировать единство власти и народа. Патриоты, стихийно собравшиеся на митинг в защиту национального флага, негодуют: «Это (замена официального стяга на бело-красный флаг оппозиции в Риге) унижает честь и достоинство наших прадедов»; «Руки прочь!»; «Наша сила в единстве!»; «Европа просто одурела — взять и какую-то тряпку взамен повесить».

Обильно цитируются выдержки в поддержку Лукашенко из соцсетей: «Молодцы беларусы — собака лает, а караван идет»; «Если бы не Александр Григорьевич, могла бы быть крупная беда техногенного характера»; «Божьей охраны и защиты нашему президенту и нашей стране».

Но самое яркое в «Панораме» — это собственные комментарии ведущих, жестко и бескомпромиссно излагающих «генеральную линию партии» от имени всего народа. «Только Беларуси решать, какой будет наша страна, — чеканит слова ведущая Полина Шуба в выпуске от 25 мая. — Наша позиция всегда миролюбива.

Мы не позволим вмешиваться во внутренние дела, не позволим навязывать нам чуждые ценности, не дадим расколоть наш народ, который, несмотря на все попытки Запада, един, и не закроем глаза на то, как посягают на наши символы…

Казалось бы, абсолютно открытая позиция Беларуси: приняли самолет с возможным взрывным устройством на борту, задействовали МЧС и саперов, обеспечили безопасность пассажиров, понесли материальные потери, задержали экстремиста. И сразу же объявили: мы готовы предоставить все факты… Но факты — это последнее, что интересует не в меру политизированных западников… За обеспечение безопасности пассажиров нашей стране, кстати, не прозвучало ни слова благодарности».

Днем раньше в выпуске «Панорамы» версия инцидента с пассажирским лайнером была изложена так: «Власти Беларуси действовали в соответствии с международными правилами. На кону стояла безопасность людей. Посадка была вынужденной, поскольку во время следования самолета на территории Беларуси поступило сообщение о его минировании. Командир воздушного судна принял решение идти на посадку. Ну а дальше дело приняло политический оборот. На борту самолета оказался один из основателей экстремистского телеграм-канала, который из-за рубежа занимался координацией протестов в нашей стране. Следует подчеркнуть, что это гражданин Беларуси, которого задержали на ее же территории».

Мгновенно нашлись и пассажиры, которые после вынужденной посадки не полетели в Вильнюс, а остались в Минске. «Глава авиакомпании Ryanair сообщает о том, что на борту якобы находились сотрудники КГБ… Оказалось, это больные фантазии и выдумка.

Мы разыскали пассажиров, которым сотрудники погранслужбы просто пошли навстречу и разрешили остаться в белорусской столице».

Один из «найденышей» делится на камеру ценной информацией: «Я никакого истребителя не заметил».

А эфир государственного БелТВ в день, когда их Александр Григорьевич выступал перед политическим истеблишментом страны в овальном зале парламента, один в один копировал судьбоносные дни, когда наш Владимир Владимирович проводит прямые линии и пресс-конференции: ожидания и прогнозы участников собрания перед его началом, само выступление в прямом эфире и в повторах, комментарии и благодарные отклики после: «Это настоящий гражданин, настоящий патриот, который любит свою страну, свой народ»; «Четкие акценты расставил в своей речи президент. Напрямую обратился к мировому сообществу — не стоит шатать Беларусь»; «Выступление Александра Лукашенко уже разобрали на цитаты».


Насмотрелась я БелТВ и возникло стойкое ощущение: госканалы России и Беларуси похожи уже почти до степени неразличимости. 
Разве что у «младших братьев» техника пожиже. Впрочем, это дело наживное. Главное, им есть, куда стремиться и на кого равняться. Или, как писал Маяковский, «делать жизнь с кого». А там, кстати, и Северная Корея не за горами.
Новая газета
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