Приостановлены чартерные программы на отдых в Черногорию, Албанию и Болгарию
Об этом сообщает консолидатор рейсов «Аэротрэвел».
В связи с запретом на полеты в воздушном пространстве Украины, консолидатор сообщает о приостановке чартерной полетной программы ОАО «Авиакомпания «Белавиа» в Черногорию, Албанию и Болгарию.
В данный момент решается вопрос о вывозных рейсах, об этом будет сообщено дополнительно.
По забронированным заявкам гарантирован возврат/депонирование/перенос оплаченных денежных средств, сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций.
12:28 28/05/2021
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