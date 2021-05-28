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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Приостановлены чартерные программы на отдых в Черногорию, Албанию и Болгарию

Об этом сообщает консолидатор рейсов «Аэротрэвел».



В связи с запретом на полеты в воздушном пространстве Украины, консолидатор сообщает о приостановке чартерной полетной программы ОАО «Авиакомпания «Белавиа» в Черногорию, Албанию и Болгарию.

В данный момент решается вопрос о вывозных рейсах, об этом будет сообщено дополнительно.

По забронированным заявкам гарантирован возврат/депонирование/перенос оплаченных денежных средств, сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций. 
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